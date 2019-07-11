Владимир Путин поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе украинской стороны.

Владимир Путин поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.Разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе украинскойстороны.Владимир Путин обсудил с украинским лидером вопросыурегулирования на юго-востоке Украины. Президент России и Владимир Зеленскийговорили также о совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторонлиц, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Достигнута договоренность о продолжении этой работы науровне экспертов", – приводит слова Пескова .Стороны обсудили также возможность продолжения контактов в "нормандском формате". Это первый разговор Владимира Путина иВладимира Зеленского после избрания нового президента Украины, отмечает ТАСС.Ранее прокомментировал предложение украинскоголидера провести переговоры по деэскалации в регионе с участием лидеров Германии,Франции, США и Великобритании. ПрезидентРоссии напомнил, что Москва никогда не отказывалась ни от одного из форматовурегулирования в Донбассе.В то же время, подчеркнул , переговоры в"нормандском формате" должны быть хорошо подготовлены. К тому же вернутьсяк этому вопросу можно будет только после того, как в Киеве, наконец, сформируетсяправительство и пройдут парламентские выборы.