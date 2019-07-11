Владимир Путин поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.
Разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе украинской
стороны.
Владимир Путин поговорил по телефону с Владимиром Зеленским.
Разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе украинской
стороны.
Владимир Путин обсудил с украинским лидером вопросы
урегулирования на юго-востоке Украины. Президент России и Владимир Зеленский
говорили также о совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон
лиц, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на
уровне экспертов", – приводит слова Пескова .
Стороны обсудили также возможность продолжения контактов в "нормандском формате". Это первый разговор Владимира Путина и
Владимира Зеленского после избрания нового президента Украины, отмечает ТАСС.
Ранее прокомментировал предложение украинского
лидера провести переговоры по деэскалации в регионе с участием лидеров Германии,
Франции, США и Великобритании. Президент
России напомнил, что Москва никогда не отказывалась ни от одного из форматов
урегулирования в Донбассе.
В то же время, подчеркнул , переговоры в
"нормандском формате" должны быть хорошо подготовлены. К тому же вернуться
к этому вопросу можно будет только после того, как в Киеве, наконец, сформируется
правительство и пройдут парламентские выборы.