Продюсер впервые за долгое
время решилась на смену образа. Яна Рудковская удивила интернет-обывателей.
Продюсер впервые за долгое
время решилась на смену образа. Яна Рудковская удивила интернет-обывателей.
В Instagram звезда
рассказала, что зашла в гости к модному визажисту Ирине Митрошкиной. В этот раз
Яна Рудковская разрешила поэкспериментировать над своей внешностью.
На фото продюсер предстала с
макияжем в стиле nude look и новой прической. Волосы Яны собрали в пучок, оставив
часть из них спереди, сформировав тем самым высокую челку.
Рудковская попросила подписчиков
оценить свой внешний вид. Подруги продюсера с удовольствием высказались по
поводу нового образа. Певицы Наталья Подольская, Юлиана Караулова, Светлана
Лобода и Анита Цой единогласно отметили, что преобразования к
лицу.
Между тем нения обычных
пользователей разделились. Не всем подписчикам понравилась импровизированная челка.
"Это не настоящая челка, а
сухие концы пучка на лбу 🤷♀️🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Макияжу -да! Челке – 👎", "С
челкой очень красиво! И вообще, вы большая умница", "Вам действительно идет!",
"Дык все знают, что челка молодит! Вам отлично", "Челка из хвоста,где
волосы совсем нн живые!!!😂😂😂", – рассуждают поклонники .