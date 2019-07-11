Продюсер впервые за долгое время решилась на смену образа. Яна Рудковская удивила интернет-обывателей.

Продюсер впервые за долгоевремя решилась на смену образа. Яна Рудковская удивила интернет-обывателей.В Instagram звездарассказала, что зашла в гости к модному визажисту Ирине Митрошкиной. В этот разЯна Рудковская разрешила поэкспериментировать над своей внешностью.На фото продюсер предстала смакияжем в стиле nude look и новой прической. Волосы Яны собрали в пучок, оставивчасть из них спереди, сформировав тем самым высокую челку.Рудковская попросила подписчиковоценить свой внешний вид. Подруги продюсера с удовольствием высказались поповоду нового образа. Певицы Наталья Подольская, Юлиана Караулова, СветланаЛобода и Анита Цой единогласно отметили, что преобразования клицу.Между тем нения обычныхпользователей разделились. Не всем подписчикам понравилась импровизированная челка."Это не настоящая челка, асухие концы пучка на лбу 🤷‍♀️🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Макияжу -да! Челке – 👎", "Счелкой очень красиво! И вообще, вы большая умница", "Вам действительно идет!","Дык все знают, что челка молодит! Вам отлично", "Челка из хвоста,гдеволосы совсем нн живые!!!😂😂😂", – рассуждают поклонники .