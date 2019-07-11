Они причинили ущерб в размере около 500 тысяч рублей

Они причинили ущерб в размере около 500 тысяч рублейИ.о. директора и главного технолога камешковского промышленного предприятия обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.В 2017 и 2018 годах мужчины, имея коммерческий интерес в развитии предприятия в сфере машиностроения, установили на рабочие компьютеры контрафактную программу и вредоносную информацию, которая нейтрализует средства защиты программного продукта.Правообладателю – компании ООО «АСКОН-Системы проектирования» они причинили ущерб в размере около 500 тысяч рублей.Уголовные дела направлены в суд.