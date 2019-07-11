Ниже собраны пять сервисов, которые помогут сделать дизайн самостоятельно.

Профессиональный дизайнер интерьера создает не только внешний вид квартиры, но и учитывает практическое применение пространства: начиная от того, куда посадить розетку и заканчивая общей стилистикой квартиры. Поэтому хороший дизайнер всегда знает, как устроена элетропроводка, и где она проходит, как организовать правильно освещение, где купить подходящие отделочные материалы и многое другое. Это очень ценная экспертиза, и стоит она соответствующе. При этом, денег после покупки квартиры у большинства людей остается не так уж много. И начинается поиск возможностей, которые помогут сэкономить, но не навредить ни себе, ни квартире.Хорошая новость - кое-что для планировки квартиры вполне можно сделать самим. Редакция 33Live.RuНедвижимость собрала сервисы, которые помогут сделать ремонт без помощи дизайнера.1. Заранее рассчитать бюджет на ремонт и мебельПрограммы для самостоятельного создания интерьера - не просто игрушки с красивыми картинками. Ну, по крайне мере, не все. Существуют программы с каталогом реальной мебели и отделочных материалов.Представьте себе огромный интернет-магазин, который предлагает не только изучить предметы мебели или отделки, но и сразу прикинуть, как они будут смотреться именно в вашей квартире: будут ли сочетаться цвета, влезет ли большой стол на вашу кухню, можно ли поставить к одной стене вот этот шкаф вместе с вот этим диваном. Вы можете использовать сервис планировки как такой магазин с дополнительным функционалом.Где найти? PlanoplanСервис предлагает более 5000 реальных 3D моделей и текстур. Создание 1 проекта, 1 рендера в сутки, 3 VR-панорам, полный каталог и загрузка 1 собственной текстуры - все это доступно в бесплатной версии. Скачать редактор можно по ссылке.Если этого мало, то дополнительно оплачиваются рендеры, виджеты или оформляется подписка, с которой открывается создание спецификации проекта для ремонта, управление источниками света, создание групп объектов и т.д.2. Запланировать покупку техники и мебели стандартных размеровПрограмма для планировки поможет вам спрогнозировать покупку не только мебели или обоев, но и техники, которая имеет определенные размеры, например, водонагревателя. Этот пункт может показаться похожим на предыдущий, но здесь речь идет не о бюджете, а о размерах вашей будущей техники. К примеру, нужен ли вам водонагреватель там, куда вы планируете его поставить.То же самое с мебелью стандартных размеров. Программа поможет точно вписать диван в гостиную, а не оказаться в ситуации, когда два сантиметра не хватило. Поэтому даже если у вас всё хорошо с математикой и навыками использования рулетки, лучше доверить расчет программе, заранее проверив, встанет ли стандартный вариант в комнату или на кухню.Где найти? Sweet Home 3DДля оперативного планирования выбирайте простой редактор на русском языке вроде Sweet Home 3D. Программу можно скачать или использовать онлайн (и то, и другое — бесплатно). Есть библиотека моделей, но можно загрузить и свои. Если вы не планируете создание рендеров и VR-панорам, то Sweet Home 3D — удачный выбор.3. Спланировать электропроводкуЭлектропроводке следует уделить особое внимание. Ведь точно посаженная розетка в квартире – отсутствие головной боли и неприятностей в семье. Всем известно, что нельзя размещать розетки как придется: это чревато кучей удлинителей по всей квартире или телевизором в том углу, в котором его неудобно смотреть.Поэтому месторасположение розеток под встроенную технику, под рабочие места и даже под небольшой телевизор необходимо спланировать заранее. Чтобы это сделать, можно начать проект с чистого листа и "нарисовать" квартиру самостоятельно или воспользоваться конструктором, в котором необходимо просто выбрать форму и размеры помещения, ориентацию окон и дверей.Где найти? FloorplannerМожно воспользоваться простым планировщиком Floorplanner. Правда, он доступен только на английском. Или просто его демо-версией, в которой ограничено только качество сохраняемой картинки (960x540). Но чтобы создать фотореалистичный рендер или VR-панораму — придется заплатить.4. Учесть освещение: естественное и искусственноеОсвещение играет огромную роль при расстановке мебели, но часто о нем начинают думать в последнюю очередь. Если вы хотите (и правильно делаете) заранее решить, где разместить рабочее место, чтобы было достаточно света для работы, вам нужна программа, умеющая делать фотореалистичные рендеры.Для того, чтобы сделать это, нужно будет сначала создать интерьер в 2D, а потом перевести его в 3D. Это можно делать в разных программах бесплатно, но вот именно за фотореалистичные рендеры, скорее всего, придётся заплатить. Также вам понадобится возможность загрузки текстур.Где найти? Planner 5DЗдесь вам может помочь Planner 5D - редактор, позволяющий работать в 2D и 3D режиме. Можно работать на ПК, а можно скачать и использовать полноценное мобильное приложение на Android и iOS. Отличие сервиса - полная синхронизация контента в мобильной и веб-версии. В бесплатной версии доступно пять текстур, каталог доступен только по подписке.5. Увидеть интерьер в деталяхМногие даже не подозревают, как много мелочей вылезает при ремонте. Например, поставили тумбочку, а при открытии дверь ударяется прямо об ее угол. Привезли шкаф (который долго и кропотливо выбирали), а он загородил розетку или выключатель.Такие ошибки часто делают те, кто пытается повторить у себя дома увиденный в интернете интерьер, что не всегда удачно заканчивается. Дизайнеры советуют не работать в формате "хочу у себя дома всё, что мне понравилось на Pinterest". Но вы можете попробовать примерить на свою квартиру понравившийся интерьер из библиотеки редактора.Чтобы избежать таких ситуаций, лучше заранее все перепроверить. При планировке дизайна можно заранее увидеть, на какие мелочи необходимо обратить внимание, сделать это можно с помощью специального редактора.Где найти? HomeByMeЗдесь в галерее можно выбрать любой проект и скопировать его для себя. Из минусов - работать в редакторе можно только на английском языке.Если этого мало, то можно не ограничиваться планировкой в 2D или даже в 3D, так как ряд редакторов предлагает виртуальные туры. Сервис Planoplan даже сделал бесплатное мобильное приложении для Android и iOS, в котором можно смотреть VR-панорамы и виртуальные туры, а также можно использовать Google Cardboard.Редакторы постоянно совершенствуются, в них появляются всё новые и новые опции, которые облегчают работу. Безусловно, даже при наличии специальных сервисов придется все равно потратить время на то, чтобы с ними разобраться. Но сейчас сделать это гораздо проще, чем несколько лет назад, когда создать дизайн-макет в 3D мог только специально обученный дизайнер. А время, которое вы сэкономите, решив описанные задачи, может исчисляться годами.