Официальная церемония открытия первого ресторана международной сети заведений быстрого питания Wendy’s состоялась в Ташкенте, в ТРЦ Compass.

Официальная церемония открытия первого ресторана международной сети заведений быстрого питания Wendy’s состоялась в Ташкенте, в ТРЦ Compass.Для широкой публики двери первого в Ташкенте ресторана Wendy’s открылись 18 июня в ТРЦ Compass, а уже на следующий день заработал Wendy's в ТРЦ Samarqand Darvoza."Узбекистан является динамичным рынком с огромным потенциалом. Мы вместе с нашими местными партнерами верим, что фирменное меню с отличным вкусом – невероятно вкусные коронные гамбургеры, премиальные куриные сэндвичи и неповторимые десерты – будет иметь популярность у узбекского потребителя, который любит выбор и качественные продукты питания", – сказал Самсон Пхакадзе, председатель и один из учредителей СП ООО WenCaf.Открытие ресторанов Wendy's в Узбекистане – совместный проект Kusto Group, Wissol Group и локального партнера. Еркин Татишев,Председатель Совета директоров Kusto Group отметил: “Ключевым преимуществом Wendy's является гибкость в локализации местных продуктов. Поэтому пробуя Wendy's, вы получаете американский стандарты и при этом хорошее качество местных свежих продуктов, доля которых сейчас составляет порядка 60% и будет увеличиваться. Все, что необходимо будет произведено и закупаться здесь, компания будет работать с фермерами и поставщиками Узбекистана. Это очень важно, так как многие аналогичные компании в большинстве ориентированы на импортные продукты”.Wendy's для региона это не только новые рабочие места (при открытии двух ресторанов создано дополнительно более 50 рабочих мест), но и отличный старт карьеры для студентов с возможностью обучиться высококлассному менеджменту во всемирно известной компании.Всего в Узбекистане планируется открыть 20 ресторанов Wendy's в течение 10 лет. До конца года партнеры планируют зайти с франшизами Wendy's и Dunkin' на казахстанский рынок, где также планируется открыть до 20 ресторанов Wendy's в ближайшие 10 лет.Сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s ведет свою историю с 1969 года. Родина проекта – Колумбус, штат Огайо. За полвека сеть получила признание во всем мире и сегодня включает в себя более 6,7 тысячи франшиз и ресторанов. Рестораны сети объединены общим видением – стать наиболее процветающим и любимым ресторанным брендом в мире"Это замечательный год для Wendy’s, поскольку мы отмечаем 50-летие бренда и расширяем свое присутствие в Узбекистане. Мы удостоены чести расширить Wendy’s с помощью сильных, способных партнеров, которые разделяют нашу страсть к качеству и особенному обслуживанию клиентов. С нетерпением ждем возможности поделиться опытом Wendy’s с узбекскими потребителями, которые ищут и ценят настоящую, качественную еду", – сказал Раджив Сабхарвал, вице-президент APEMEA и международный управляющий директор компании Wendy’s.