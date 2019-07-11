11 июля в РНИМУ имени Пирогова состоятся показательные конкурсы среди слушателей летней Школы юного хирурга. В рамках конкурсов для выпускников Школы юного хирурга будет создана интерактивная площадка, на которой одновременно медицина предстанет в трех реальностях: медицина вчера, сегодня и завтра.

11 июля в РНИМУ им. Н.И. Пирогова пройдут показательные конкурсы среди слушателей летней Школы юного хирурга. В рамках конкурсов для выпускников школы будет создана интерактивная площадка, на которой слушатели смогут продемонстрировать полученные навыки. При этом ребятам предстоит показать, насколько быстро профессия врача меняет свой формат: как технологии диагностики и лечения, еще несколько лет назад казавшиеся запредельным, сегодня стали реальностью.В ходе конкурса несколько учебных групп пройдут ротацию по семи станциям: судебно-медицинская экспертиза, функциональная диагностика, экстренная медицина, травматология, челюстно-лицевая хирургия, хирургия, молекулярная биология и генетика, клеточная биология и биохимия.Одни из новинок этого года – технологии Ультра-HD, 4K и 3D в роботизированной эндохирургии и рентгенэндоваскулярной хирургии будущего и 3D-принтинг зубо-челюстной системы реальных пациентов с последующим оперативным лечением – как пример персонифицированной медицины будущего. Еще одна интересная новинка – модель расследования причин смерти в секционной бюро судебно-медицинской экспертизы по анализу состояния внутренних органов и повреждений кожных покровов также на ультрасовременных роботах-манекенах.В мероприятии примут участие: ректор ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН Сергей Лукьянов, проректор по лечебной работе Христо Тахчиди, проректор по связям с общественностью и воспитательной работе Георгий Надарейшвили, команда преподавателей (практикующие врачи московских больниц).Школа юного хирурга 2019 стартовала 3 июня и завершит летние занятия 30 августа. Всего в проекте примут участие более трех тысяч учащихся. В рамках десяти разных курсов, школьники смогут пройти обучение и отработать навыки владения различным диагностическим и хирургическим инструментарием, в условиях максимально приближенных к реальной оперативной врачебной практике.