Убитая в Москве стюардесса подрабатывала стриптизом. Стали известны детали биографии Альбины Мухаметзяновой, тело которой обнаружили накануне в номере одного из столичных отелей.

Убитая в Москве стюардесса подрабатывала стриптизом. Сталиизвестны детали биографии Альбины Мухаметзяновой, тело которой обнаружилинакануне в номере одного из столичных отелей.Убитая в Москве стюардесса – 23-летняя Альбина Мухаметзянова.Как выяснилось, девушка ранее – в 2017-2018 годах – работала стриптизершей вНабережных Челнах и Казани. Позже она окончила курсы бортпроводников, летала напостоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар.Знакомые Альбины отмечают, что привычка к ночной жизни – апозже и новая престижная профессия – испортили характер девушки. "Хорошаядевчонка была, правда, скромностью в последние годы не отличалась. Профессиянемного ее испортила. Полетала, посмотрела мир и стала нос задирать. Сталатакой гламурной штучкой", – приводят СМИ слова бывшего одноклассникаубитой в Москве стюардессы.7 июля Мухаметзянова прилетела из Китая в Москву. 10 июля телодевушки с признаками насильственной смерти нашли в ванной в отеле в Новой Москве.По рассказам персонала гостиницы, бортпроводница заселилась в номер с 25-летнеммужчиной. Пара останавливалась в отеле не впервые. Комнату арендовали в этотраз на сутки. Но спутник утром 10 июля продлил срокаренды еще на день – после чего исчез.Тело стюардессы обнаружили сотрудники гостиницы: девушкалежала в ванне полностью одетая, ее задушили. Родственники Мухаметзяновойутверждают, что недавно продала машину, у нее на карте было320 тысяч рублей. Возможно, деньги и стали поводом для убийства, пишет News.ru. Спутник Альбины объявлен в розыск.