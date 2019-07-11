Убитая в Москве стюардесса подрабатывала стриптизом. Стали
известны детали биографии Альбины Мухаметзяновой, тело которой обнаружили
накануне в номере одного из столичных отелей.
Убитая в Москве стюардесса подрабатывала стриптизом. Стали
известны детали биографии Альбины Мухаметзяновой, тело которой обнаружили
накануне в номере одного из столичных отелей.
Убитая в Москве стюардесса – 23-летняя Альбина Мухаметзянова.
Как выяснилось, девушка ранее – в 2017-2018 годах – работала стриптизершей в
Набережных Челнах и Казани. Позже она окончила курсы бортпроводников, летала на
постоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар.
Знакомые Альбины отмечают, что привычка к ночной жизни – а
позже и новая престижная профессия – испортили характер девушки. "Хорошая
девчонка была, правда, скромностью в последние годы не отличалась. Профессия
немного ее испортила. Полетала, посмотрела мир и стала нос задирать. Стала
такой гламурной штучкой", – приводят СМИ слова бывшего одноклассника
убитой в Москве стюардессы.
7 июля Мухаметзянова прилетела из Китая в Москву. 10 июля тело
девушки с признаками насильственной смерти нашли в ванной в отеле в Новой Москве.
По рассказам персонала гостиницы, бортпроводница заселилась в номер с 25-летнем
мужчиной. Пара останавливалась в отеле не впервые. Комнату арендовали в этот
раз на сутки. Но спутник утром 10 июля продлил срок
аренды еще на день – после чего исчез.
Тело стюардессы обнаружили сотрудники гостиницы: девушка
лежала в ванне полностью одетая, ее задушили. Родственники Мухаметзяновой
утверждают, что недавно продала машину, у нее на карте было
320 тысяч рублей. Возможно, деньги и стали поводом для убийства, пишет News.ru. Спутник Альбины объявлен в розыск.