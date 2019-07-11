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<a href="https://33live.ru/novosti/11-07-2019-shosse-perekryli-est-postradavshie-podrobnosti-zhutkogo-pozhara-v-mytishhax.html" target="_blank">Шоссе перекрыли, есть пострадавшие: подробности жуткого пожара в Мытищах</a> - На территории ТЭЦ Северная в подмосковных Мытищах горит газовая станция высокого давления. Существует высокая угроза распространения огня.