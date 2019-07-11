Полиция Греции сообщила о гибели шести иностранных туристов на севере полуострова Халкидики.
Полиция Греции сообщила о гибели шести иностранных туристов на севере полуострова Халкидики.
Среди погибших двое граждан Чехии и двое, в том числе ребенок, из Румынии. На женщину и ребенка обрушилась крыша ресторана.
По предварительным данным, еще двое погибших мужчин – граждане России, которых придавило рухнувшее возле гостиницы дерево.
Сообщается о пострадавших, по разным данным – от 60 до 70 человек, их экстренно госпитализировали, передает ТАСС.
На северные районы Греции обрушился шторм, прошли проливные дожди и сильный град.
В результате на полуострове повреждены здания и линии коммуникаций. В регионе работают спасатели.