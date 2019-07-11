Швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс намерен проплыть 800 километров по Байкалу. На это у него есть два месяца. Заплыв из поселка Култук стартует сегодня. Ему предстоит каждый день преодолевать по несколько километров вдоль восточного побережья озера.

Швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс намерен проплыть 800 километров по Байкалу. На это у него есть два месяца. Заплыв из поселка Култук стартует сегодня. Ему предстоит каждый день преодолевать по несколько километров вдоль восточного побережья озера.Как сообщает ГТРК "Иркутск", швейцарский спортсмен поставил цель пересечь Байкал вдоль, а не поперек, и стать первым в истории на такой дистанции. Эрнст Бромайс уже покорил не одну сотню озер. Так, с 2014 году он проплыл более тысячи двухсот километров вдоль Рейна. "Посол воды", как он себя называет, таким образом напоминает людям о ценности ресурса воды.