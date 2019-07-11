Однако пока Андрей Станиславович находится в отпуске

Однако пока Андрей Станиславович находится в отпускеВ ходе недавней пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выразил готовность провести совместную пресс-конференцию с сити-менеджером города Владимира Андреем Шохиным.Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова считает, что если владимирцам удастся вызвать главу горадминистрации на откровенный диалог со СМИ, то это будет грандиозным событием.«С нетерпением жду возвращения Андрея Станиславовича из отпуска, чтобы узнать его ответ», - заявила Ольга Петрова