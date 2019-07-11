Еще четыре уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе завел Следственный комитет России. Следователи продолжают документирование каждого факта преступного поведения украинских военнослужащих и сотрудников Нацгвардии в отношении гражданского населения.

Еще четыре уголовных дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе завел Следственный комитет России. Следователи продолжают документирование каждого факта преступного поведения украинских военнослужащих и сотрудников Нацгвардии в отношении гражданского населения.В период с 28 июня по 6 июля 2019 года представители вооруженных сил Украины и Нацгвардии из тяжелых видов вооружения обстреляли инфраструктуру и гражданских лиц в Горловке и Донецке, сообщает Следственный комитет России. Ранения получили четыре не участвующих в конфликте в Донбассе человека.Также 7 июля у поселка Коминтерново были обстреляны журналисты телеканала "Звезда". Журналисты при начале обстрела сумели укрыться в безопасном месте. Они не пострадали. Сотрудники российского Следкома проверят информацию, что съемочная группа была обстреляна, чтобы не допустить объективного освещения в СМИ событий в Донбассе.11 июля ВСУ обстреляли Горловку. От полученных ранений скончалась 70-летняя местная жительница. Обстрелом поврежден газопровод высокого давления, около 500 абонентов Никитовского района и шахты Глубокая остались без газа. По десяти донбасским поселкам было выпущено 116 мин и артиллерийских снарядов.Операцию с применением армии Киев начал против жителей Донецкой и Луганской области в апреле 2014 года. Вся их вина в том, что они не признали итоги февральского госпереворота на Украине. 2 июля 2019 года на встрече Контактной группы представители Киева и двух республик Донбасса также не смогли договориться о новом "хлебном" перемирии. Однако оно было нарушено.