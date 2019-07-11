Известный актер Стас Садальский раскритиковал новый клип Димы Билана. Знаменитость назвала свежее музыкальное видео артиста на песню Про белые розы антихудожественным.

Известныйактер Стас Садальский раскритиковал новый клип Димы Билана. Знаменитостьназвала свежее музыкальное видео артиста на песню "Про белые розы" "антихудожественным".В личном Instagram СтасСадальский опубликовал разгромный пост. Артист рассказал, что ознакомился сновым детищем Димы Билана. Увиденное повергло звезду в шок."Клип не достоин таланта Димы: он гораздо выше, а этокакой-то скудоумный колхоз. Снимал человек, который никакого отношения крежиссуре не имеет. Я сначала подумал, что это реклама, даже не понял, что этоклип начался. Это все антихудожественно", – рассудил артист.После Садальский подчеркнул, что талант самого Билана он ничуть не умаляет. Артист считает певца "замечательным"."Возможно, он хотел сделать прощальный клип, как у Гурченко.Это совсем не кино, это профнепригодно. Все жанры хороши, кроме скучного.Хорошо можно сделать что угодно, но тут напихали всего... Не хватало толькоБаскова в туалете обмазанного фекалиями ..." – резюмировал .Напомним, накануне презентовал новый клип на трек"Про белые розы". Певец предстает перед зрителями в образе очень настойчивогоприведения. Дух живет в старом доме культуры, и преследует чиновницу, котораяпытается снести обветшалое здание.