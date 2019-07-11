Известный
актер Стас Садальский раскритиковал новый клип Димы Билана. Знаменитость
назвала свежее музыкальное видео артиста на песню Про белые розы антихудожественным.
Известный
актер Стас Садальский раскритиковал новый клип Димы Билана. Знаменитость
назвала свежее музыкальное видео артиста на песню "Про белые розы" "антихудожественным".
В личном Instagram Стас
Садальский опубликовал разгромный пост. Артист рассказал, что ознакомился с
новым детищем Димы Билана. Увиденное повергло звезду в шок.
"Клип не достоин таланта Димы: он гораздо выше, а это
какой-то скудоумный колхоз. Снимал человек, который никакого отношения к
режиссуре не имеет. Я сначала подумал, что это реклама, даже не понял, что это
клип начался. Это все антихудожественно", – рассудил артист.
После Садальский подчеркнул, что талант самого Билана он ничуть не умаляет. Артист считает певца "замечательным".
"Возможно, он хотел сделать прощальный клип, как у Гурченко.
Это совсем не кино, это профнепригодно. Все жанры хороши, кроме скучного.
Хорошо можно сделать что угодно, но тут напихали всего... Не хватало только
Баскова в туалете обмазанного фекалиями ..." – резюмировал .
Напомним, накануне презентовал новый клип на трек
"Про белые розы". Певец предстает перед зрителями в образе очень настойчивого
приведения. Дух живет в старом доме культуры, и преследует чиновницу, которая
пытается снести обветшалое здание.