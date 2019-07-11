Представители церкви выразили благодарность сотрудникам полиции за оперативность, отметив, что они настоящие профессионалы и с честью выполняют свой долг...

Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Бронницкий Фома вручил медали Дмитрия Донского семи сотрудникам УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, оперативно задержавшим злоумышленника.В ноябре 2018 года сотрудники полиции УВД по СЗАО г. Москвы совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 35-летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества.В полицию поступило сообщение о возгорании временного православного храма на Лодочной улице. Прибывшими на место происшествия службами пожар был ликвидирован. Установлено, что возгорание произошло по причине преднамеренного поджога, совершенного в вечернее время неизвестным лицом.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Со слов злоумышленника, он совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка.По данному факту Следственной частью СУ УВД по СЗАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Тушинский районный суд приговорил злоумышленника к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы. Согласно заключению эксперта ущерб превысил 6,4 млн рублей.Представители церкви выразили благодарность сотрудникам полиции за оперативность, отметив, что они настоящие профессионалы и с честью выполняют свой долг. Полицейским пожелали профессионального роста, успехов в решении стоящих перед ними больших и ответственных задач, доброго здоровья и благополучия.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56