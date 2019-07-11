Целью проведения данного мероприятия является профилактика незаконного наркопотребления в местах массового досуга молодежи...

«Оперативники ГУНК МВД России, УНК ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУНК МВД России провели профилактическое мероприятие в месте массового досуга молодежи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.На сегодняшний день ночные клубы по-прежнему остаются одной из зон наркотического риска. Целью проведения данного мероприятия является профилактика незаконного наркопотребления в местах массового досуга молодежи, а также выявление и привлечение к ответственности лиц, распространяющих запрещенные средства и вещества в подобных местах.Оперативники проверили танцпол, зал и подсобные помещения ночного клуба на предмет наличия наркотиков. Наиболее подозрительные гости заведения были направлены сотрудниками полиции на медицинское освидетельствование, где прошли тесты на употребление наркотических средств и психотропных веществ.В отношении двоих посетителей ночного клуба были составлены административные протоколы по статье 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Далее, у одного из гостей клуба были обнаружены две таблетки, в которых, согласно проведенному исследованию, содержится наркотическое средство – МДМА, массой около 1 грамма. У второго посетителя изъято порошкообразное вещество. Исследованием установлено, что неизвестное вещество является наркотическим средством – мефедроном, массой менее 1 грамма.Дознанием ОМВД России по Тверскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Также в ходе проведения осмотра помещений ночного клуба были обнаружены и изъяты наркотические средства: мефедрон общей массой 1,14 грамма; МДМА общей массой 0,84 грамма; марихуана массой 0,2 грамма.Следствием ОМВД России по Тверскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».УНК ГУ МВД России по г. Москве