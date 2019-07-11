Администрация США призналась, что реорганизует органы пропагандистского вещания на Кубу. Причина: громкие скандалы после претензий к ряду теле- и радиоресурсов, которые финансируются из госбюджета США и отвечают за внешнеполитическую пропаганду.

Администрация США призналась, что реорганизует органы пропагандистского вещания на Кубу. Причина: громкие скандалы после претензий к ряду теле- и радиоресурсов, которые финансируются из госбюджета США и отвечают за внешнеполитическую пропаганду.Ранее двух сотрудников канала TV Marti уличили в подготовке фальшивого сюжета во время работы в Никарагуа в прошлом году. Их уволили. А в октябре из "Голоса Америки" уволили 15 журналистов, которых поймали на получении взяток от должностного лица Нигерии.Сейчас американские органы вещания на Кубу подвергаются тщательным проверкам, всю информацию контролирует специально созданная комиссия, сообщает телеканал "Россия 24".