При помощи различных приспособлений злоумышленники снимали защитные датчики и этикетки с похищенных вещей, после чего реализовывали их через социальные сети...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы лиц, которые специализировались на кражах фирменных вещей из торговых точек.Установлено, что охранник крупных сетевых магазинов брендовой одежды, расположенных в различных районах столицы, информировал сообщников об условиях, месте и времени планируемого преступления. Затем злоумышленники направлялись в указанный им торговый центр, где, используя специальное оборудование для блокировки антикражных систем, выносили товар в заранее приобретенных фирменных пакетах. При помощи различных приспособлений они снимали защитные датчики и этикетки с похищенных вещей, после чего реализовывали их через социальные сети.По данному факту следственной частью СУ УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении серии краж задержаны шестеро граждан в возрасте от 22 до 39 лет.В отношении троих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.При обысках по местам их проживания изъяты более 100 наименований одежды и 22 поддельных штампа различных организаций.Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению около 20 аналогичных преступлений на территории города Москвы.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств их противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк