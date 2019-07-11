В Мытищах на территории ТЭЦ-27 бушует пожар, пламя, по словам очевидцев, достигает высоты 50 метров. На место происшествия выдвинулись крупные силы МЧС.

В Мытищах на территории ТЭЦ-27 бушует пожар. Пламя, по словам очевидцев, достигает высоты 50 метров.По информации ТАСС, на место происшествия выдвинулись крупные силы МЧС, готовится к вылету авиация, по некоторым данным к месту происшествия направлен пожарный поезд. Очевидцы говорят, что возгоранию предшествовал громкий хлопок.Оташковское шоссе перекрыто, губернатор Подмосковья взял ситуацию под свой контроль. О пострадавших не сообщается.ТЭЦ-27 расположена на пересечении Осташковского и Волковского шоссе. Станция имеет мощность 1060 мегаватт, основным ее топливом является природный газ.