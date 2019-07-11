Ольга Серябкина объяснила, почему не стала разрушать семью Максима Фадеева. Правда, певица в своем посте лишь намекнула на роман с продюсером – но поклонники быстро сделали выводы.

Ольга Серябкина объяснила, почему не стала разрушать семьюМаксима Фадеева. Правда, певица в своем посте лишь намекнула на роман спродюсером – но поклонники быстро сделали выводы.В посте ОльгиСерябкиной в Instagram не содержится никаких имен. Это, скорее, отвлеченныеразмышления на тему борьбы с собой. Однако после недавнего скандала в Сетимежду двумя бывшими солистками группы SEREBRO пользователи сочли намек достаточно прозрачным.Певица призналась: она много раз слышала, что за своесчастье надо бороться до конца. Однако Ольга Серябкина считает, что некоторыеграницы нарушать нельзя – потому что при этом можно причинить кому-то боль иразрушить чужое счастье."Когда-то нужно топить до самого предела и идти к своейцели. А иногда важно вовремя остановиться… Что думаете? Были такие моменты,когда приходилось отказываться от желаемого ради кого-то? Или готовы идти кмечте несмотря ни на что?", – привлекает подписчиков к дискуссии артистка."Многие сейчас подумали о Максе?", – тут жеотреагировали поклонники. Как выяснилось, почти все фолловеры решили, что речьидет о романе с Максимом Фадеевым – которого, как утверждалапевица ранее, не было.Около месяца назад экс-солистки группы SEREBRO раздули в Сети скандал. Сначала Елена Темникова винтервью рассказала о романе с продюсером. Та в ответ заявила,что все это ложь и месть отвергнутой Темниковой – с которой как раз у Ольги ибыл роман. Максим Фадеев мудро решил не встревать в битву двух женщин иотмалчивается.