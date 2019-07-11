Ольга Серябкина объяснила, почему не стала разрушать семью
Максима Фадеева. Правда, певица в своем посте лишь намекнула на роман с
продюсером – но поклонники быстро сделали выводы.
Ольга Серябкина объяснила, почему не стала разрушать семью
Максима Фадеева. Правда, певица в своем посте лишь намекнула на роман с
продюсером – но поклонники быстро сделали выводы.
В посте Ольги
Серябкиной в Instagram не содержится никаких имен. Это, скорее, отвлеченные
размышления на тему борьбы с собой. Однако после недавнего скандала в Сети
между двумя бывшими солистками группы SEREBRO пользователи сочли намек достаточно прозрачным.
Певица призналась: она много раз слышала, что за свое
счастье надо бороться до конца. Однако Ольга Серябкина считает, что некоторые
границы нарушать нельзя – потому что при этом можно причинить кому-то боль и
разрушить чужое счастье.
"Когда-то нужно топить до самого предела и идти к своей
цели. А иногда важно вовремя остановиться… Что думаете? Были такие моменты,
когда приходилось отказываться от желаемого ради кого-то? Или готовы идти к
мечте несмотря ни на что?", – привлекает подписчиков к дискуссии артистка.
"Многие сейчас подумали о Максе?", – тут же
отреагировали поклонники. Как выяснилось, почти все фолловеры решили, что речь
идет о романе с Максимом Фадеевым – которого, как утверждала
певица ранее, не было.
Около месяца назад экс-солистки группы SEREBRO раздули в Сети скандал. Сначала Елена Темникова в
интервью рассказала о романе с продюсером. Та в ответ заявила,
что все это ложь и месть отвергнутой Темниковой – с которой как раз у Ольги и
был роман. Максим Фадеев мудро решил не встревать в битву двух женщин и
отмалчивается.