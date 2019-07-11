Детское Евровидение пройдет без участия украинских артистов – Киев запретил участие в конкурсе ребятам, побывавшим в России. Если украинские власти продолжат такую политику, то представителей Незалежной и вовсе перестанут пускать на песенный конкурс. Хотя, по мнению экспертов, и российским детям на таких состязаниях делать нечего.

Детское Евровидение пройдет без участия украинских артистов– Киев запретил участие в конкурсе ребятам, побывавшим в России. Еслиукраинские власти продолжат такую политику, то представителей Незалежной ивовсе перестанут пускать на песенный конкурс. Хотя, по мнению экспертов, ироссийским детям на таких состязаниях делать нечего.Киев влез в очереднойскандал – теперь с детским Евровидением. Юным артистам, когда-либо выступавшимв России, запретили участвовать в конкурсе. Не пускают даже тех, кто планировалспеть на российской сцене – а также тех, кто прошел отбор, но сам отказался. Тоесть, у "правильных" представителей Незалежной даже мысли о концертахна территории России быть не должно."Мало Украине было скандала с Maruv на Евровидении, онитеперь хотят еще и детей втянуть в эту политическую историю. Раньше они"карали" только российских участников за посещение Крыма – как этобыло с Юлией Самойловой. А теперь они собственных детей на конкурс не пускаютза выступления в России. Какой-то паноптикум", – комментирует рещениеКиева эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Впрочем, эксперт не советует и российским детям участвоватьв Евровидении. "Где гарантия, чтотам не начнут целоваться мальчики с мальчиками и девочки с девочками подаплодисменты публики, как это было на взрослом Евровидении? Да и вообще япротив участия детей в соревновательных конкурсах. У них слабая психика – ипоражения на таких конкурсах очень сильно по ним бьют. Но кто об этом думает? – взрослым, как видно, на это наплевать",– заключил Вадим Манукян.Напомним, Национальная общественная телерадиокомпанияУкраины запретила музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года,представлять страну на . Киев не остановило то, что навзрослый конкурс, который прошел весной, никто из украинцев так и не поехал -все прошедшие отбор, в том числе победительница MARUV отказались из-за запретавыступать в России.А в 2017-м Украина, принимавшее в тот год песенный конкурс,не пустила в страну российскую участницу Юлию Самойлову – за то, что онапосещала Крым. В результате Незалежную оштрафовали на 150 тысяч евро. Новыйскандал вокруг , которое пройдет в польском городе Гливице24 ноября, может дорого обойтись Киеву.