Детское Евровидение пройдет без участия украинских артистов
– Киев запретил участие в конкурсе ребятам, побывавшим в России. Если
украинские власти продолжат такую политику, то представителей Незалежной и
вовсе перестанут пускать на песенный конкурс. Хотя, по мнению экспертов, и
российским детям на таких состязаниях делать нечего.
Детское Евровидение пройдет без участия украинских артистов
– Киев запретил участие в конкурсе ребятам, побывавшим в России. Если
украинские власти продолжат такую политику, то представителей Незалежной и
вовсе перестанут пускать на песенный конкурс. Хотя, по мнению экспертов, и
российским детям на таких состязаниях делать нечего.
Киев влез в очередной
скандал – теперь с детским Евровидением. Юным артистам, когда-либо выступавшим
в России, запретили участвовать в конкурсе. Не пускают даже тех, кто планировал
спеть на российской сцене – а также тех, кто прошел отбор, но сам отказался. То
есть, у "правильных" представителей Незалежной даже мысли о концертах
на территории России быть не должно.
"Мало Украине было скандала с Maruv на Евровидении, они
теперь хотят еще и детей втянуть в эту политическую историю. Раньше они
"карали" только российских участников за посещение Крыма – как это
было с Юлией Самойловой. А теперь они собственных детей на конкурс не пускают
за выступления в России. Какой-то паноптикум", – комментирует рещение
Киева эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Впрочем, эксперт не советует и российским детям участвовать
в Евровидении. "Где гарантия, что
там не начнут целоваться мальчики с мальчиками и девочки с девочками под
аплодисменты публики, как это было на взрослом Евровидении? Да и вообще я
против участия детей в соревновательных конкурсах. У них слабая психика – и
поражения на таких конкурсах очень сильно по ним бьют. Но кто об этом думает? – взрослым, как видно, на это наплевать",
– заключил Вадим Манукян.
Напомним, Национальная общественная телерадиокомпания
Украины запретила музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года,
представлять страну на . Киев не остановило то, что на
взрослый конкурс, который прошел весной, никто из украинцев так и не поехал -
все прошедшие отбор, в том числе победительница MARUV отказались из-за запрета
выступать в России.
А в 2017-м Украина, принимавшее в тот год песенный конкурс,
не пустила в страну российскую участницу Юлию Самойлову – за то, что она
посещала Крым. В результате Незалежную оштрафовали на 150 тысяч евро. Новый
скандал вокруг , которое пройдет в польском городе Гливице
24 ноября, может дорого обойтись Киеву.