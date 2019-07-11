В большом спорте падения и взлеты идут в естественной последовательности. О тех, кто еще недавно стояли на пьедестале, сегодня могут уже и не вспомнить. На данный момент ближе всех к триумфу в схватке за титул самой красивой теннисистки Элина Свитолина.

В большом спорте падения и взлеты идут в естественной последовательности. О тех, кто еще недавно стояли на пьедестале, сегодня могут уже и не вспомнить. На данный момент ближе всех к триумфу в схватке за титул самой красивой теннисистки Элина Свитолина.Сейчас в комментариях на одном из самых известных российских спортивных сайтов ведется ожесточенная борьба. Пользователи Сети спорят, кто же из теннисисток достоин почетного звания самой обворожительной спортсменки.Многие восхищаются внешними данными представительницы Украины Элины. "Классная!", "Красавица!", – отмечают восторженные фанаты."Свитолина отдувается сейчас и за Иванович, и за Шарапову, и за Дементьеву. Почти не осталось таких красоток в туре", – высказался поклонник.На личной странице Элины в Instagram среди фото с тренировок и турниров встречаются лифтолуки и селфи, кадры из поездок и изображения любимого песика. Также часто фигурируют снимки из путешествий: Лондон, Париж и Монако.Напомним, долгое время она состояла в отношениях с британским игроком в крикет Рисом Топли. Они познакомились в спортзале в 2016 году. Уже будучи официальной парой, они встречались лишь при наличии свободного времени, потому что у каждого в приоритете оставался спорт. В феврале 2018 Свитолина объявила о разрыве.