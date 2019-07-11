На Украине назвали дату, когда могут освободить журналиста Кирилла Вышинского. Один из лидеров партии Оппозиционная платформа Виктор Медведчук считает, что это произойдёт после выборов в Верховную раду.

На Украине назвали дату, когда могут освободить журналиста Кирилла Вышинского. Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа" Виктор Медведчук считает, что это произойдёт после выборов в Верховную раду.Глава портала "РИА Новости Украина" находится под стражей с мая прошлого года, его обвиняют в госизмене. Несколько раз ему продлевали срок.Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к Москве и заявил, что готов отказаться от украинского гражданства.В России вину Вышинского не признают, считают, что он задержан из-за работы, а прокуратура намеренно затягивает процесс. В апреле сотни журналистов подписали обращение к президенту Украины с призывом освободить коллегу, передает телеканал "Россия 24".