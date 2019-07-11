Александру Лобакову было 52 года

Александру Лобакову было 52 годаВ Иркутской области скончался руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области. Ранее Александр Лобаков занимал должность заместителя губернатора во Владимирской области.Александр Лобаков родился в 1967 году в Калининградской области, окончил Рижское высшее военно-политическое училище, затем Российскую академию государственной службы при президенте РФ в Москве.В 2013–2018 годах он работал замом экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой.