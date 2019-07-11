Оперативники изъяли 9 свертков массой почти 10 граммов

Оперативники изъяли 9 свертков массой почти 10 граммовВ конце июня этого года полицейские задержали 31-летнего жителя Коврова. При осмотре его автомобиля, правоохранители изъяли 13 свертков с порошкообразным веществом белого цвета.Экспертиза показала, что в свертках находился наркотический наркотик, массой более 14 граммов. Дома у мужчины обнаружили упаковочные материалы и перчатки.При аналогичных обстоятельствах в начале июля в Александровском районе в момент организации «тайников-закладок» задержали 34-х и 39-летних жителей поселка Балакирево. На месте задержания, а так же в других точках города оперативники изъяли 9 свертков с героином, общей массой почти в 10 граммов.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Злоумышленники заключены под стражу.