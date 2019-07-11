Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджоги транспортных средств, припаркованных на улицах районного центра.

В мае текущего года в ОМВД России по Александровскому району поступили несколько сообщений о возгорании автомобилей местных жителей. Результаты проведенных проверок показали, что был совершен поджог транспортных средств.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что к умышленному уничтожению имущества причастен 20-летний житель города Струнино.Установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл багажник припаркованного на одной из улиц районного центра автомобиля «ВАЗ» и бросил в него недокуренную сигарету. Впоследствии указанный автомобиль, а также стоявший рядом с ним «Ситроен» загорелись. В это же время подозреваемый аналогичным образом повредил автомобиль «Опель Астра».В результате противоправных действий фигуранта один из автомобилей был полностью уничтожен, два других получили механические повреждения.Свою вину подозреваемый признал.Следственным отделом ОМВД Росси по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).