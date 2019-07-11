Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджоги транспортных средств, припаркованных на улицах районного центра.
В мае текущего года в ОМВД России по Александровскому району поступили несколько сообщений о возгорании автомобилей местных жителей. Результаты проведенных проверок показали, что был совершен поджог транспортных средств.
Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что к умышленному уничтожению имущества причастен 20-летний житель города Струнино.
Установлено, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл багажник припаркованного на одной из улиц районного центра автомобиля «ВАЗ» и бросил в него недокуренную сигарету. Впоследствии указанный автомобиль, а также стоявший рядом с ним «Ситроен» загорелись. В это же время подозреваемый аналогичным образом повредил автомобиль «Опель Астра».
В результате противоправных действий фигуранта один из автомобилей был полностью уничтожен, два других получили механические повреждения.
Свою вину подозреваемый признал.
Следственным отделом ОМВД Росси по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).