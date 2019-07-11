Глава британской некоммерческой организации Westminster Russia Forum Николасс Кобб выразил надежду на продолжение Международного форума Развитие парламентаризма, организованного Госдумой. По его словам, диалог на площадке был свободным и честным.

Глава британской некоммерческой организации Westminster Russia Forum Николасс Кобб выразил надежду на продолжение Международного форума "Развитие парламентаризма", организованного Госдумой. По его словам, диалог на площадке был свободным и честным."Не было определено никакого направления длямыслительного процесса. Люди говорили, что хотели", – сказал Кобб агентству РИАНовости.К примеру, отметил британец, у него было другое мнение,отличное от участников форума из других стран мира. "В целом, это былахорошая дискуссия. Надеюсь, что будет хорошая последующая деятельность, и вследующем году будет даже лучше", – подчеркнул руководитель Westminster RussiaForum.Второй форум "Развитие парламентаризма" прошел 1-3июля в Москве. Интерес к мероприятию продолжает расти: в этом году числоучастников форума выросло в два раза. Законодатели обсудили борьбу стерроризмом, бедностью и наркотрафиком, а также экологические проблемы, вопросыразвития цифровой экономики и многое другое.В российскую столицу съехались более 800 парламентариев иэкспертов со всех уголков планеты. Среди них – 41 спикер национальныхпарламентов, представители 14 международных организаций. В прошлом году вработе площадки участвовали 19 спикеров.Высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма"дал президент России Владимир Путин. По его словам, площадка доказала своювостребованность и актуальность, а также важность межпарламентского диалога.Главной миссией парламентской дипломатии Путин назвалпродвижение объединительной и конструктивной повестки, развитие экономических игуманитарных связей между странами и укрепление доверия между народами.