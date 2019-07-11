Глава британской некоммерческой организации Westminster Russia Forum Николасс Кобб выразил надежду на продолжение Международного форума Развитие парламентаризма, организованного Госдумой. По его словам, диалог на площадке был свободным и честным.
Глава британской некоммерческой организации Westminster Russia Forum Николасс Кобб выразил надежду на продолжение Международного форума "Развитие парламентаризма", организованного Госдумой. По его словам, диалог на площадке был свободным и честным.
"Не было определено никакого направления для
мыслительного процесса. Люди говорили, что хотели", – сказал Кобб агентству РИА
Новости.
К примеру, отметил британец, у него было другое мнение,
отличное от участников форума из других стран мира. "В целом, это была
хорошая дискуссия. Надеюсь, что будет хорошая последующая деятельность, и в
следующем году будет даже лучше", – подчеркнул руководитель Westminster Russia
Forum.
Второй форум "Развитие парламентаризма" прошел 1-3
июля в Москве. Интерес к мероприятию продолжает расти: в этом году число
участников форума выросло в два раза. Законодатели обсудили борьбу с
терроризмом, бедностью и наркотрафиком, а также экологические проблемы, вопросы
развития цифровой экономики и многое другое.
В российскую столицу съехались более 800 парламентариев и
экспертов со всех уголков планеты. Среди них – 41 спикер национальных
парламентов, представители 14 международных организаций. В прошлом году в
работе площадки участвовали 19 спикеров.
Высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма"
дал президент России Владимир Путин. По его словам, площадка доказала свою
востребованность и актуальность, а также важность межпарламентского диалога.
Главной миссией парламентской дипломатии Путин назвал
продвижение объединительной и конструктивной повестки, развитие экономических и
гуманитарных связей между странами и укрепление доверия между народами.