Во время досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли пакет со спрессованным веществом растительного происхождения в виде плитки, общей массой около 100 граммов...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на Смоленской площади остановили автомобиль, в котором находился 33-летний мужчина. Во время досмотра транспортного средства был обнаружен и изъят пакет со спрессованным веществом растительного происхождения в виде плитки, общей массой около 100 граммов, а также три пакета с веществом общей массой около 4 граммов. Согласно справке об исследовании вещество растительного происхождения в виде плитки является наркотическим средством – гашишем, вещество, находящееся в трех пакетах, содержит наркотическое средство – мефедрон.Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что данные наркотические средства мужчина хранил с целью сбыта.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60