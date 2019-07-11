Мэр Киева Виталий Кличко вступил в публичное противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты сообщают о начале бунта в украинской столице.

Мэр Киева Виталий Кличко вступил в публичное противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты сообщают о начале бунта в украинской столице.Причиной стали слухи о намерении Зеленского сменить главуКиева. Вместо Кличко украинский лидер намерен поставить директора телеканала"1+1" Александра Ткаченко, связанного с олигархом Игорем Коломойским.Ситуацию прокомментировал сам Кличко. Он встретился сЗеленским и подтвердил, что президент намерен снять его с должности."Лишение избранного мэра исполнительных полномочий – это возвращениеметодов Януковича. И лишение Киева самоуправления", – возмутился бывшийбоксер.Глава украинской столицы объявил о несогласии с Зеленским ипредложил альтернативный вариант: вместо назначения Ткаченко – всеобщиедосрочные выборы мэра Киева. Демарш Кличко поддержали в Верховной раде. Впарламенте президента обвинили в "изнасиловании Конституции"."Фактически, отменить выборы мэра, назначив на Киевкакого-то очередного дружбана. Вот так выглядит народовластие от", – возмутился член фракции "Народный фронт" СергейВысоцкий.Выступление Кличко уже успели окрестить "бунтом"против главы государства. "Кличко поднимает бунт против Зеленского",– пишет издание "ПолитНавигатор".Если Кличко решит идти на обострение, то не исключено, чтоон попытается заручиться поддержкой оппонентов Зеленского. За менее чем двамесяца президентства бывший юморист нажил себе немало противников.Среди них – бывшие участники так называемойантитеррористической операции в Донбассе. Их недовольство президентом вызвалаотмена военного парада в честь Дня независимости 24 августа. Участники боевыхдействий ответили Зеленскому в крайне резких тонах.Одни назвали его "чуваком в мятой рубашке", другиепредположили, что президент отменил военный парад, потому что "чувствуетсвою ущербность". напомнили, что к армии он не имеет никакогоотношения.