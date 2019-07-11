Автомобиль под управлением 15-летнего водителя перевернулся в районе населенного пункта Посадников Остров в Ленинградской области.

Автомобиль под управлением 15-летнего водителя перевернулся в районе населенного пункта Посадников Остров в Ленинградской области.В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в результате произошедшего пострадали четыре подростка, передает ТАСС.По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Двое подростков госпитализированы, двум другим была оказана помощь на месте происшествия.