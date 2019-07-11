В среду на федеральной трассе М7 легковой автомобиль сбил водителя грузовика, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара 47-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Авария попала на видео.

В среду на федеральной трассе М7 в Набережных Челнах легковой автомобиль насмерть сбил водителя грузовика, переходившего дорогу в неположенном месте.На опубликованных кадрах видно, как мужчина вышел на проезжую часть, остановился в левой скоростной полосе, и слишком поздно заметил несущийся прямо в него автомобиль. В момент столкновения по дыму из-под колес видно, что легковушка отчаянно тормозила, однако это не спасло пешехода.От удара 47-летний мужчина скончался еще до приезда медиков. Выяснилось, что погибший являлся жителем Омска и работал водителем грузовика. По словам очевидцев, рядом с местом аварии находится контора дальнобойщиков, куда они ходят отмечаться.В настоящее время правоохранительные органы устанавливают степень вины участников ДТП.