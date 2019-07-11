Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.

Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.Правоохранительные органы провели обыск в ресторане в столице Уругвае в рамках операции по поиску беглеца. Задержаны двое владельцев заведения (один из них итальянец, а другой - гражданин России), и одна сотрудница ресторана, тоже россиянка. В посольстве сообщили, что знают о ситуации и выясняют подробности, передает ТАСС.Морабито, известный как "кокаиновый король Милана", был задержан в Уругвае осенью 2017 года (он скрывался от правосудия в течение 23 лет). Один из детей мафиози зарегистрировался в школе под реальной фамилией, что и вывело полицию на его след.В ближайшие месяцы бандита должны были передать в Италию, где его признали виновным в руководстве преступной группировкой "Ндрангета" и незаконным оборотом наркотиков. Но в конце июня он сбежал из тюрьмы вместе с тремя преступниками.