Депутат Верховной рады VIII созыва от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Вадим Рабинович в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 рассказал об итогах встречи лидеров его партии с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Депутат Верховной рады VIII созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказал об итогах встречи лидеров его партии с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым."Мы обсуждали непростые вопросы, в том числе и те, что нас разделяют. Говорили о том, что пора положить конец нагнетанию ненависти. Это был очень честный и продуктивный разговор, мы договорились создать гуманитарную группу между нашими партиями", — отметил он.По словам политика, подобные попытки наладить отношения с Россией не находят поддержки у действующей власти Украины, их считают преступлением."Думаю, что завтра мы все получим новые уголовные дела и повестки в генпрокуратуру, как получили руководители канала NewsOne и ведущие журналисты. Да, сегодня в Украине поиск мира — это преступление. Но я хочу, чтобы наши люди видели: не все прячутся по норам", — подчеркнул Вадим Рабинович.Ситуацию с отменой запланированного телемоста между Россией и Украиной Рабинович считает одной из самых печальных историй последних дней."Журналисты — я хочу подчеркнуть, без всяких политиков — хотели провести мост диалога, мост мира. В результате они получают угрозы. Наверное, журналисты — самый страшный враг нынешней власти. В планах закрыть каналы, оставить один, они скажут какой. Вот этого мы не допустим. Большинство людей хочет мира и будет за него бороться", — заключил политик.