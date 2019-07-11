Стало известно, почему принц Уильям расстался с избранницей. Он сделал очень
обидное признание Кейт Миддлтон.
Стало известно, почему принц Уильям расстался с избранницей. Он сделал очень
обидное признание Кейт Миддлтон.
Кейт и Уильям обменялись резкими словами во время их
второго расставания в
2007 году. Когда
их спросили о разрыве, Уильям просто
сказал, что им нужно "найти свой путь" и "повзрослеть", но не раскрыл никакой
дополнительной информации о причинах такого решения.
Однако
теперь стало известно, что же повлияло на разлад Кейт Миддлтон и ее
возлюбленного. Королевские корреспонденты Лора Коллинз, Кэти Николл и
Йен Галлахер утверждают, что принц Уильям решил расстаться с избранницей в
университете, потому что чувствовал, что "веселье" исчезло из отношений.
Кейт Миддлтон была в то
время в отчаянии, поскольку верила в то, что они поженятся, передает
Express.co.uk. Более того, выходки Уильяма спустя всего
несколько дней после их расставания еще больше разозлили ныне герцогиню
Кембриджскую.
Дело в том, что принц Уильям был неоднократно замечен в лондонских ночных
клубах с разными девушками. Однако избегала пристального внимания
общественности и предпочитала помалкивать о неудачах в личной жизни.
Напомним, принц Уильям и впервые
встретились, когда учились в университете Сент-Эндрюс в Файфе в 2001 году. Их
отношения расцвели в следующем году.