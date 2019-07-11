Стало известно, почему принц Уильям расстался с избранницей. Он сделал очень обидное признание Кейт Миддлтон.

Стало известно, почему принц Уильям расстался с избранницей. Он сделал оченьобидное признание Кейт Миддлтон.Кейт и Уильям обменялись резкими словами во время ихвторого расставания в2007 году. Когдаих спросили о разрыве, Уильям простосказал, что им нужно "найти свой путь" и "повзрослеть", но не раскрыл никакойдополнительной информации о причинах такого решения.Однакотеперь стало известно, что же повлияло на разлад Кейт Миддлтон и еевозлюбленного. Королевские корреспонденты Лора Коллинз, Кэти Николл иЙен Галлахер утверждают, что принц Уильям решил расстаться с избранницей вуниверситете, потому что чувствовал, что "веселье" исчезло из отношений.Кейт Миддлтон была в товремя в отчаянии, поскольку верила в то, что они поженятся, передаетExpress.co.uk. Более того, выходки Уильяма спустя всегонесколько дней после их расставания еще больше разозлили ныне герцогинюКембриджскую.Дело в том, что принц Уильям был неоднократно замечен в лондонских ночныхклубах с разными девушками. Однако избегала пристального вниманияобщественности и предпочитала помалкивать о неудачах в личной жизни.Напомним, принц Уильям и впервыевстретились, когда учились в университете Сент-Эндрюс в Файфе в 2001 году. Ихотношения расцвели в следующем году.