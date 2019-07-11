Сейчас его выбирают на конкурсной основе

Сейчас его выбирают на конкурсной основеВладимир Сипягин внес в ЗакСобрание Владимирской области проект изменения закона о порядке избрания глав муниципальных образований. Глава региона предлагает вернуть прямые выборы мэра Владимира, говоря о том, что нынешняя редакция закона не дает возможности горожанам сделать свой выбор в этом вопросе.В пресс-службе обладминистрации сообщают, что проект изменений предполагает создание единого альтернативного порядка избрания глав городов - либо через выборы, либо по конкурсу. Но в любом случае мэр города должен возглавлять местную администрацию.