«Главное, чтобы не нарушался закон», — считает губернатор

«Главное, чтобы не нарушался закон», — считает губернаторГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал законность назначения его родных на руководящие должности.На пресс-конференции главы региона журналисты поинтересовались, насколько этично, что гражданскую жену Сипягина Марию Астафьеву трудоустроили на одну из руководящих должностей во «Владимиртеплогаз», фирма принадлежит Белому дому.«Я всегда придерживаюсь соблюдения закона. И это главное. Я преследую и этику. Считаю, что личная жизнь – личное дело каждого из нас. И такое же дело моё. Считаю, что неприемлемо вообще обсуждать людей, которые мне близки. Кстати, моя дочка сдает первый экзамен в университет, очень за нее волнуюсь. Этот вопрос за гранью должностных обязанностей главы региона. По поводу трудоустройства - главное, чтобы это закон не нарушало. Самое главное – соответствовать букве закона. А ещё любить близких людей, которые тебе дороги», - заявил Владимир Сипягин.