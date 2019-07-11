На их финансирование в этом году выделили более 7 миллиардов рублей

На их финансирование в этом году выделили более 7 миллиардов рублей10 июля состоялась пресс-конференция Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, посвящённая актуальным вопросам социально-экономического развития нашего региона. На мероприятие пришли более 40 СМИ.Владимир Сипягин рассказал о реализации нацпроектов во Владимирской области. Регион участвует в 11 из 12 национальных проектов, в их рамках реализуют 47 региональных проектов. На их финансирование в этом году выделили более 7 миллиардов рублей.«Выполнение майского Указа Президента – наш приоритет. По одному из важных показателей область находится в числе первых 15-ти регионов в рейтинге Минфина. Мы на 11 месте из 85 субъектов РФ по кассовому исполнению расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов. По отдельным направлениям, например, по формированию комфортной городской среды, регион особенно выделяют на федеральном уровне. Также область делает успехи в работе по обеспечению роста производительности труда. Всего до 2024 года в соответствующем нацпроекте планируют задействовать около 76 предприятий», – заявил глава региона.Отдельно губернатор остановился на развитии бизнеса и привлечении инвестиций в регион. За 9 месяцев подписали инвестпротоколы на сумму более 10 миллиардов рублей. Это означает, что в течение ближайших 5-ти лет в области создадут сотни новых рабочих мест.«Помогаем бизнесу, чтобы бизнес помогал жителям. Чтобы вместо закрытых открывались новые прибыльные производства. Чтобы у людей была работа за достойную заработную плату», – сказал Владимир Сипягин.Наблюдается рост и в экономике. Глава региона сообщил, в первые 5 месяцев 2019 года в обрабатывающих отраслях оборот продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6%, добыча полезных ископаемых – на 26%. Хорошую статистику показывает и лёгкая промышленность: на 74% вырос оборот в производстве одежды, на 52,7% – в производстве бумаги и бумажных изделий, на 50% – в производстве транспортных средств и оборудования. Растёт оборот в производстве лекарств и неметаллической минеральной продукции.