За звание "Лучший по профессии" боролись более 20 сотрудников полиции.

10 июля в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошёл очередной этап ежегодного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Участниками регионального конкурса стали 28 сотрудников следственных подразделений и дежурных изоляторов временного содержания.В течение нескольких часов конкурсанты выполняли задания, показывая свои знания и умения в таких дисциплинах, как специальная, физическая, технико-криминалистическая, огневая и медицинская подготовки. В ходе отдельного испытания правоохранители демонстрировали навыки самообороны.В упорной борьбе определись победители, набравшие наибольшее количество баллов. По результатам всех испытаний лучшими среди сотрудников следственных подразделений стали:1 место – Кривцов Артем (МО МВД России «Муромский»),2 место – Карзанов Михаил (МО МВД России «Гусь-Хрустальный),3 место – Ушакова Мария (ОМВД России по Собинскому району).Победители были определены и в отдельных дисциплинах.По огневой подготовке лучшим стал Миронов Михаил (ОМВД России по Петушинскому району), по медицинской подготовке – Болотинова Татьяна (ОМВД России по Вязниковскому району), по физической подготовке – Маслакова Анжела (МО МВД России «Ковровский»), по служебной подготовке – Карзанов Михаил (МО МВД России по «Гусь-Хрустальный»), по технико-криминалистической подготовке – Базилевский Дмитрий (СУ УМВД России по Владимирской области).Среди сотрудников дежурных изоляторов временного содержания призовые места в общем зачете распределились следующим образом:1 место – Митусов Павел (МО МВД России «Муромский»),2 место – Сухов Алексей (ОМВД России по Вязниковскому району),3 место – Степанов Алексей (ОМВД России по Суздальскому району).Лучшими в отдельных дисциплинах стали:по огневой подготовке – Митусов Павел (МО МВД России «Муромский»), по медицинской подготовке – Митин Александр (МО МВД России «Ковровский»), по физической подготовке – Сухов Алексей (ОМВД России по Вязниковскому району), по служебной подготовке – Рогов Денис (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»), по технико-криминалистической подготовке – Степанов Алексей (ОМВД России по Суздальскому району).С заслуженной победой представителей подразделений поздравил заместитель начальника УОООП УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Сергей Тумаков, пожелавший всем победителям удачи на федеральных этапах конкурсов, а всем участникам - успехов в ежедневной служебной деятельности.