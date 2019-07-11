За звание "Лучший по профессии" боролись более 20 сотрудников полиции.
10 июля в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошёл очередной этап ежегодного конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Участниками регионального конкурса стали 28 сотрудников следственных подразделений и дежурных изоляторов временного содержания.
В течение нескольких часов конкурсанты выполняли задания, показывая свои знания и умения в таких дисциплинах, как специальная, физическая, технико-криминалистическая, огневая и медицинская подготовки. В ходе отдельного испытания правоохранители демонстрировали навыки самообороны.
В упорной борьбе определись победители, набравшие наибольшее количество баллов. По результатам всех испытаний лучшими среди сотрудников следственных подразделений стали:
1 место – Кривцов Артем (МО МВД России «Муромский»),
2 место – Карзанов Михаил (МО МВД России «Гусь-Хрустальный),
3 место – Ушакова Мария (ОМВД России по Собинскому району).
Победители были определены и в отдельных дисциплинах.
По огневой подготовке лучшим стал Миронов Михаил (ОМВД России по Петушинскому району), по медицинской подготовке – Болотинова Татьяна (ОМВД России по Вязниковскому району), по физической подготовке – Маслакова Анжела (МО МВД России «Ковровский»), по служебной подготовке – Карзанов Михаил (МО МВД России по «Гусь-Хрустальный»), по технико-криминалистической подготовке – Базилевский Дмитрий (СУ УМВД России по Владимирской области).
Среди сотрудников дежурных изоляторов временного содержания призовые места в общем зачете распределились следующим образом:
1 место – Митусов Павел (МО МВД России «Муромский»),
2 место – Сухов Алексей (ОМВД России по Вязниковскому району),
3 место – Степанов Алексей (ОМВД России по Суздальскому району).
Лучшими в отдельных дисциплинах стали:
по огневой подготовке – Митусов Павел (МО МВД России «Муромский»), по медицинской подготовке – Митин Александр (МО МВД России «Ковровский»), по физической подготовке – Сухов Алексей (ОМВД России по Вязниковскому району), по служебной подготовке – Рогов Денис (МО МВД России «Гусь-Хрустальный»), по технико-криминалистической подготовке – Степанов Алексей (ОМВД России по Суздальскому району).
С заслуженной победой представителей подразделений поздравил заместитель начальника УОООП УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Сергей Тумаков, пожелавший всем победителям удачи на федеральных этапах конкурсов, а всем участникам - успехов в ежедневной служебной деятельности.