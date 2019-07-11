Максимальное количество обращений было во Владимире, в Ковровском, в Гороховецком и в Вязниковском районах

Максимальное количество обращений было во Владимире, в Ковровском, в Гороховецком и в Вязниковском районахС начала активности клещей зарегистрировано 2043 случая присасываний этих насекомых. В июле активность клещей сохраняется на среднем уровне. За прошедшую неделю к врачу обратились 113 жителей Владимирской области, среди них -33 ребенка.Максимальное количество обращений было во Владимире, в Ковровском, в Гороховецком и в Вязниковском районах.Лабораторно исследовали 55 клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 2 случаях - Камешковском и Собинском районах.Исследования клещей проводит лаборатория природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Принимают клещей на исследование по адресу: город Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет 8 с 9:00 до 11:00.Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами:используйте акарицидные средства, носите защитную одежду, проводите самоосмотры;в лесу следует держаться середины дороги, избегать зарослей, валежника;осматривайте на наличие клещей домашних любимцев, которых берете с собой в лес;все вещи, и цветы, и травы, с которыми вы пришли из леса, тоже следует осмотреть.В случае присасывания клеща необходимо немедленно обратиться в медорганизацию.