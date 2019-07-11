Накануне на острове Халкидики в Греции произошел сильнейший шторм. Внезапный погодный апокалипсис унес несколько жизней.

Накануне на острове Халкидики в Греции произошел сильнейший шторм. Внезапный погодный апокалипсис унес несколько жизней.Всего погибли четыре человека. Двоих русских туристов прибило упавшее дерево возле отеля. Семейная пара из Чехии, погибли, когда сильный ветер снес их трейлер, супругов просто смыло потоком воды.По данным полиции в списке жертв еще женщина и восьмилетний мальчик из Румынии. Они скончались после обрушения крыши ресторана в курортном городке Неа Плагия.Еще около 70 человек обратились к медикам. Основной жалобой стали многочисленные переломы.По сообщению пожарной службы, которая является также спасательной службой, в оперативный центр в Полигирос поступило более 600 звонков с просьбой о помощи. Как сообщает "", На месте работают 140 пожарных и 44 машины, они помогли в 235 случаях по спасению, откачке воды и рубке поваленных деревьев.Отметим, в Центральной Македонии вечером 10 июля сложилась чрезвычайная ситуация из-за шторма. На район обрушились ливневые дожди и ураганные ветры.Метеослужба дала неутешительный прогноз. По их сообщению, ураган перемещается на юг Греции, в Фессалию, Спорадские острова, на Эвбею.