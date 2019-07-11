Двумя матчами сильнейших сборных мира в американском Чикаго стартовал Финал шести волейбольной Лиги наций среди мужских команд. В группе А, где выступает и сборная России, в матче открытия хозяева площадки американцы обыграли Францию – 3:1.

Двумя матчами сильнейших сборных мира в американском Чикаго стартовал Финал шести волейбольной Лиги наций среди мужских команд. В группе "А", где выступает и сборная России, в матче открытия хозяева площадки американцы обыграли Францию – 3:1.Наша команда начнет турнир днем позже матчем против французов. В группе "В" волейболисты Польши на тай-брейке сумели одолеть "бумажных" фаворитов турнира бразильцев – 3:2. В этой тройке сборных также выступает команда Ирана.