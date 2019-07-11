Для этого спортсменам необходима серьёзная финансовая помощь

Для этого спортсменам необходима серьёзная финансовая помощьВ рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году Владимирская область получила больше 500 миллионов рублей. С этой поддержкой в регионе возводят 14 спортивных объектов, которые, в первую очередь, решат задачу популяризации спорта и занятий физкультурой.«Кроме того, сейчас решаем вопрос о строительстве во Владимире большого универсального спорткомплекса. Каким он будет – решат сами жители», – заявил Владимир Сипягин.Кроме того, губернатор ответил на вопрос о будущем волейбольного клуба «Владимир». Наши спортсмены выиграли чемпионат России среди мужских команд высшей лиги «Б», они одержали 10 побед в 10 играх финала. Однако для выхода в высшую лигу «А» волейболистам необходима серьёзная финансовая помощь. Обладминистрация решила поддержать команду, и нашла часть требуемых денег во внебюджетных источниках для того, чтобы клуб смог перейти на новой уровень. Глава региона заверил, что найдутся и остальные средства.Владимир Сипягин рассказал, что неравнодушные бизнесмены окажут финансовую поддержку клубу. Первым уже откликнулся владимирский филиал компании «Т Плюс».