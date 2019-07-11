На Уимблдонском теннисном турнире параллельно с основными состязаниями разыгрывают свой третий в сезоне Большой шлем лучшие юниоры мира. Очередной день соревнований принес успех нашей Полине Кудерметовой, которая прошла в четвертый круг.

На Уимблдонском теннисном турнире параллельно с основными состязаниями разыгрывают свой третий в сезоне "Большой шлем" лучшие юниоры мира. Очередной день соревнований принес успех нашей Полине Кудерметовой, которая прошла в четвертый круг.Кудерметова встречалась с китаянкой Гинвен Чен и оказалась сильнее в двух партиях – 6:2, 6:1. Надо отметить, что Полина очень хорошо выглядит на травяных кортах Уимблдона: в трех матчах она отдала соперницам всего 6 геймов.Ранее из борьбы выбыли наши Дарья Фрайман и Элина Аванесян. Фрайман в упорном трехсетовом матче уступила британке Матильде Мутавдзич – 6:4, 3:6, 3:6. Аванесян уступила американке Элизабет Мандлик – 0:6, 0:6.