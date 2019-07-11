Андрей Малахов очередной выпуск своего ток-шоу посвятил
больным детям. В программе Прямой эфир много говорили об онкологии. В студии
также появилась актриса Александра Яковлева, которая борется с раком.
Андрей Малахов очередной выпуск своего ток-шоу посвятил
больным детям. В программе "Прямой эфир" много говорили об онкологии. В студии
также появилась актриса Александра Яковлева, которая борется с раком.
Звезда фильмов "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов" призналась, что не могла даже предположить, что столкнется
с онкологией. По словам, Александры Яковлевой, до рака была абсолютно здоровой.
"Вдруг я понимаю, что я не могу ходить. На следующий день я
понимаю, что не могу ничего, совсем ничего. Близкий друг говорит: "Надо в больницу".
Я говорю: "В какую больницу? Я никогда в больнице не лежала, кроме роддома. У
меня нет карточки даже в поликлинике", – поделилась Александра с присутствующими
в студии "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
По словам Яковлевой, врачи готовили ее к худшему. После
обследования ей сказали, что жить ей осталось максимум полгода.
"Оказывается, это вообще безболезненно все происходит много
лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что-то происходит в организме, но ничего
не болело же", – призналась артистка присутствующим в студии.
По словам Яковлевой, остаться в живых ей помог хороший врач
и близкие друзья. После растроганный ведущий Андрей Малахов отметил, что несмотря на жуткий диагноз, артистка никогда не теряла
присутствия духа, чтобы подбодрить себя, она коллекционировала положительные
эмоции, Александра не перестала мечтать.