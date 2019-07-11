Андрей Малахов очередной выпуск своего ток-шоу посвятил больным детям. В программе Прямой эфир много говорили об онкологии. В студии также появилась актриса Александра Яковлева, которая борется с раком.

Андрей Малахов очередной выпуск своего ток-шоу посвятилбольным детям. В программе "Прямой эфир" много говорили об онкологии. В студиитакже появилась актриса Александра Яковлева, которая борется с раком.Звезда фильмов "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов" призналась, что не могла даже предположить, что столкнетсяс онкологией. По словам, Александры Яковлевой, до рака была абсолютно здоровой."Вдруг я понимаю, что я не могу ходить. На следующий день японимаю, что не могу ничего, совсем ничего. Близкий друг говорит: "Надо в больницу".Я говорю: "В какую больницу? Я никогда в больнице не лежала, кроме роддома. Уменя нет карточки даже в поликлинике", – поделилась Александра с присутствующимив студии "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".По словам Яковлевой, врачи готовили ее к худшему. Послеобследования ей сказали, что жить ей осталось максимум полгода."Оказывается, это вообще безболезненно все происходит многолет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что-то происходит в организме, но ничегоне болело же", – призналась артистка присутствующим в студии.По словам Яковлевой, остаться в живых ей помог хороший врачи близкие друзья. После растроганный ведущий Андрей Малахов отметил, что несмотря на жуткий диагноз, артистка никогда не терялаприсутствия духа, чтобы подбодрить себя, она коллекционировала положительныеэмоции, Александра не перестала мечтать.