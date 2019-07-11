11.07.2019

2019-07-11 12:55:27

Замглавы Пенсионного фонда задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова. Об этом сообщает "Коммерсантъ".



"Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме", – говорится в сообщении пресс-службы ПФР. В настоящее время уголовное дело в отношении Алексея Иванова находится в стадии производства следователей.