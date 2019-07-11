Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Звезда
рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой.
Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Звезда
рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой.
По словам Лаймы Вайкуле, Примадонна российской эстрады – Алла
Пугачева – всегда заходит в гости, когда бывает в Латвии. Звезды давние подруги
и с удовольствием проводят время вместе.
У звезд есть любимый ресторан, расположенный на берегу моря.
Вайкуле и Пугачеву там всегда ждут, местное руководство готово выполнить любую прихоть знаменитостей.
Например, для артисток " по спецзаказу" стол могут накрыть не в самом
заведении, а в лесочке неподалеку. Так звездные подруги могут посекретничать, не
рискуя быть подслушанными.
По словам Лаймы Вайкуле их с Аллой Пугачевой Instagram-проект
"Дамы с дюн" родился именно во время одной из таких посиделок. Звезды снимают шуточные
импровизации.
Лайма рассказала забавный случай на съемках одного из таких
роликов. Вайкуле поведала, что по сценарию она и ее подруга должны были сидеть
на разлитой сметане. "Нашла какое-то платье Алле, которое не жалко было на
сметане посидеть. Про сметану скажу: будьте осторожны, ни одна химчистка не
могла этот запах сметаны вымыть", – улыбнулась Вайкуле.
Звезда рассказала, что рядом с Пугачевой никогда не
чувствовала себя "второй". Артистка отметила, что такие мысли ей даже в
голову не приходили.
"У меня нету авторитетов что ли. Для меня их не существует.
Хотите с президентом могу целоваться. Мы люди, и я так всех воспринимаю", – призналась
в интервью YouTube-проекту "А поговорить?".
Певица отметила, что познакомилась с Пугачевой много лет назад,
еще во время учебы в ГИТИСе. Тогда Алла Пугачева еще не была Примадонной.
"Мы хотели пройти на концерт – билетов нет. И, вдруг, идет
такая девушка высокая с длинными волосами, и нам кто-то сказал, что это Алла,
которая выступает. Я сказала: "Мы тоже музыканты, мы хотели бы попасть на
концерт". Она сразу что-то кому-то сказала и нас посадили. Это первое
знакомство", – вспомнила .