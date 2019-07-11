Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Звезда рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой.

Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Звездарассказала о дружбе с Аллой Пугачевой.По словам Лаймы Вайкуле, Примадонна российской эстрады – АллаПугачева – всегда заходит в гости, когда бывает в Латвии. Звезды давние подругии с удовольствием проводят время вместе.У звезд есть любимый ресторан, расположенный на берегу моря.Вайкуле и Пугачеву там всегда ждут, местное руководство готово выполнить любую прихоть знаменитостей.Например, для артисток " по спецзаказу" стол могут накрыть не в самомзаведении, а в лесочке неподалеку. Так звездные подруги могут посекретничать, нерискуя быть подслушанными.По словам Лаймы Вайкуле их с Аллой Пугачевой Instagram-проект"Дамы с дюн" родился именно во время одной из таких посиделок. Звезды снимают шуточныеимпровизации.Лайма рассказала забавный случай на съемках одного из такихроликов. Вайкуле поведала, что по сценарию она и ее подруга должны были сидетьна разлитой сметане. "Нашла какое-то платье Алле, которое не жалко было насметане посидеть. Про сметану скажу: будьте осторожны, ни одна химчистка немогла этот запах сметаны вымыть", – улыбнулась Вайкуле.Звезда рассказала, что рядом с Пугачевой никогда нечувствовала себя "второй". Артистка отметила, что такие мысли ей даже вголову не приходили."У меня нету авторитетов что ли. Для меня их не существует.Хотите с президентом могу целоваться. Мы люди, и я так всех воспринимаю", – призналасьв интервью YouTube-проекту "А поговорить?".Певица отметила, что познакомилась с Пугачевой много лет назад,еще во время учебы в ГИТИСе. Тогда Алла Пугачева еще не была Примадонной."Мы хотели пройти на концерт – билетов нет. И, вдруг, идеттакая девушка высокая с длинными волосами, и нам кто-то сказал, что это Алла,которая выступает. Я сказала: "Мы тоже музыканты, мы хотели бы попасть наконцерт". Она сразу что-то кому-то сказала и нас посадили. Это первоезнакомство", – вспомнила .