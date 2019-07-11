Запуск легкой ракеты класса Вега с космодрома Куру во Французской Гвиане завершился неудачей. На борту космического грузовика находился военный спутник Объединенных Арабских Эмиратов.

Запуск легкой ракеты класса "Вега" с космодрома Куру во Французской Гвиане завершился неудачей. На борту космического грузовика находился военный спутник Объединенных Арабских Эмиратов.Полёт пришлось дважды переносить в связи с погодными условиями. Ранее сбоев при пуске ракет этого класса не случалось, передает телеканал "Россия 24".Представитель компании, которая обслуживает запуски с космодрома в Гвианском космическом центре, пообещала разобраться в причинах произошедшего."Спустя примерно две минуты после старта произошла серьезная неполадка, которая привела к потере миссии. От имени компании я хочу выразить глубочайшие извинения клиентам за потерю их груза. После анализа данных первого полета мы за считаные часы получим более точную информацию о случившемся и распространим ее в кратчайшие сроки", — заявила Люс Фабрегетт, исполнительный вице-президент компании Arianespace.