Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Нынешний глава государства Владимир Зеленский, кажется, намерен окончательно разобраться с неудобным предшественником, на которого завели уже пять уголовных дел.
Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Нынешний глава государства Владимир Зеленский, кажется, намерен окончательно разобраться с неудобным предшественником, на которого завели уже пять уголовных дел.
Бывшее руководство Украины необходимо подвергнуть люстрации,
заявил Зеленский в своем обращении, опубликованном в Facebook. Речь идет в том
числе об экс-президенте Петре Порошенко.
"Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все
поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить", —
ответил Зеленский критикам.
Возмущение украинского лидера вызвали чиновники на местах.
После общения с ними Зеленский признался, что ему "не хватает цензурных
слов". "Они все одной масти. Им всем фиолетово!" – сокрушается глава
государства.
Президент напомнил о многочисленных прогулах, коррупции, а
также хамстве и неуважении представителей власти к гражданам. Таких "слуг
народа" Зеленский призвал одеть в бронежилеты и
отправить на передовую в Донбасс. "Навсегда лишить их всех возможности
управлять государством", – возмутился лидер Незалежной.
Будущее на фоне затеянной Зеленским чистки
выглядит туманно. На Украине то и дело звучат призывы отправить бывшего
президента за решетку. При нем была развязана война в Донбассе, унесшая более
13 тысяч жизней, напомнил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
"Этот человек и его партия "Европейская
солидарность" не должны попасть в парламент Украины! Его место – в тюремном
карцере! Притом – пожизненно", – уверен политик.
Поговаривают, что арест Порошенко – вопрос решенный. Якобы в
следственный изолятор экс-президента могут отправить уже в июле. Этого
добивается бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей
Портнов.
По его ходатайствам против возбуждено пять
уголовных дел. Бывшего президента обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации
судебной власти. Портнов уверяет: компромата хватит еще на
десятки дел.