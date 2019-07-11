Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Нынешний глава государства Владимир Зеленский, кажется, намерен окончательно разобраться с неудобным предшественником, на которого завели уже пять уголовных дел.

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. Нынешний глава государства Владимир Зеленский, кажется, намерен окончательно разобраться с неудобным предшественником, на которого завели уже пять уголовных дел.Бывшее руководство Украины необходимо подвергнуть люстрации,заявил Зеленский в своем обращении, опубликованном в Facebook. Речь идет в томчисле об экс-президенте Петре Порошенко."Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы всепоняли, что мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить", —ответил Зеленский критикам.Возмущение украинского лидера вызвали чиновники на местах.После общения с ними Зеленский признался, что ему "не хватает цензурныхслов". "Они все одной масти. Им всем фиолетово!" – сокрушается главагосударства.Президент напомнил о многочисленных прогулах, коррупции, атакже хамстве и неуважении представителей власти к гражданам. Таких "слугнарода" Зеленский призвал одеть в бронежилеты иотправить на передовую в Донбасс. "Навсегда лишить их всех возможностиуправлять государством", – возмутился лидер Незалежной.Будущее на фоне затеянной Зеленским чисткивыглядит туманно. На Украине то и дело звучат призывы отправить бывшегопрезидента за решетку. При нем была развязана война в Донбассе, унесшая более13 тысяч жизней, напомнил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко."Этот человек и его партия "Европейскаясолидарность" не должны попасть в парламент Украины! Его место – в тюремномкарцере! Притом – пожизненно", – уверен политик.Поговаривают, что арест Порошенко – вопрос решенный. Якобы вследственный изолятор экс-президента могут отправить уже в июле. Этогодобивается бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист АндрейПортнов.По его ходатайствам против возбуждено пятьуголовных дел. Бывшего президента обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпациисудебной власти. Портнов уверяет: компромата хватит еще надесятки дел.