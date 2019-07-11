6 лет колонии за попытку убить мужа из-за разбитой банки с компотом получила жительница Приамурья. Ее муж в день инцидента был не трезв, причиной его конфликтом с женой стала упавшая на пол банка. Жительница амурского села Екатериновка схватила сковородку и, подойдя к супругу со спины, ударила его ею по голове.

6 лет колонии за попытку убить мужа из-за разбитой банки с компотом получила жительница Приамурья. Ее муж в день инцидента был нетрезв, причиной его конфликтом с женой стала упавшая на пол банка. Жительница амурского села Екатериновка схватила сковородку и, подойдя к супругу со спины, ударила его ею по голове. От повторного удара мужчина уклонился. Тогда разъяренная женщина схватила в руки нож.Она нанесла несколько ножевых ранений супругу, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области. Раненый выскочил на улицу и заблокировал дверь, чтобы защититься от женского гнева. Тем временем его жена продолжала наносить удары ножом в удерживаемую ее супругом дверь.Конфликт между супругами произошел еще в сентябре 2018 года. Потерпевший попросил сына вызвать полицию. Лишь после этого жительница Екатериновки сумела справиться со своим гневом.На суде женщина виновной себя не признала. По приговору она проведет следующие шесть лет в исправительной колонии общего режима.