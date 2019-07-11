Он похитил электрические инструменты на 25 тысяч рублей

Он похитил электрические инструменты на 25 тысяч рублейВ конце июня этого года в дежурную часть полиции обратился житель Гусь-Хрустального, сообщивший о краже из дачного дома имущества на сумму около 25 тысяч рублей.Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина.Злоумышленник, неоднократно бывавший на дачном участке у родственников, знал о наличии там электрических инструментов. Украв ключи от входной двери и, воспользовавшись отсутствием хозяев, мужчина проник в чужое владение и похитил инструменты. В этот же день он их продал, а вырученные деньги потратил.Свою вину в содеянном подозреваемый признал, пояснив, что совершил кражу, чтобы отдать долги.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.