Похитив ключи от входной двери и, воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник проник в чужое владение и похитил электрические инструменты

27 июня текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился местный житель, сообщивший о краже из дачного дома принадлежащего ему имущества на сумму около 25 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 30 - летний местный житель.Установлено, что фигурант, неоднократно бывавший на дачном участке у родственников, знал о наличии там электрических инструментов. Похитив ключи от входной двери и, воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник проник в чужое владение и похитил электрические инструменты. В этот же день похищенное имущество фигурант реализовал, а вырученные деньги потратил.Свою вину в содеянном подозреваемый признал, пояснив, что совершил кражу, чтобы отдать денежный долг.В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Похищенное имущество изъято и возвращено владелицу.